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Прогноз на завтра: у трьох областях очікуються дощі, у горах - мокрий сніг

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Київ, Четвер 25 листопада 2021 15:03
Прогноз на завтра: у трьох областях очікуються дощі, у горах - мокрий сніг Фото: завтра у трьох областях очікуються дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні завтра очікуються дощі у трьох областях - Закарпатській, Львівській та Волинській. У Карпатах прогнозують мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

В Україні переважатиме погода без опадів, лише в Закарпатській, Львівській та Волинській вдень очікується невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Вночі та вранці у південній частині та на Прикарпатті місцями туман.

Вітер південний та південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від +2 тепла до -3 морозу, вдень +4+9 тепла, на крайньому півдні країни та Закарпатті до +12 тепла; у більшості районів Лівобережжя холодніше, вночі -3-8 морозу, вдень +1+6 тепла.

У Київській області очікується без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +0+2 тепла, вдень +6+8.

Нагадаємо, Укргідрометцентр дав прогноз на перший місяць зими.

Зазначимо, в Україну прийде потепління 27 листопада.

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