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Прогноз щодо розвитку COVID в Україні погіршився. Через тиждень може бути до 30 тисяч нових випадків

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Київ, Середа 27 жовтня 2021 08:34
Прогноз щодо розвитку COVID в Україні погіршився. Через тиждень може бути до 30 тисяч нових випадків Фото: прогноз щодо розвитку COVID в Україні погіршився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Вчені Національної академії наук (НАН) опублікували новий прогноз розвитку коронавірусу в Україні. Через тиждень може бути до 30 тисяч нових випадків за добу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прогноз.

Середня кількість нових виявлень в Україні збільшилася до 20 411 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 513 смертей на день у середньому за останній тиждень.

Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме:

  • 22960 (SEIR_U), 24625 (Prophet) протягом тижня 27 жовтня - 2 листопада 2021 року,
  • 24242 (SEIR_U), 28929 (Prophet) - протягом тижня 3–9 листопада 2021 року.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 22 574 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

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