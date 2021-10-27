Прогноз щодо розвитку COVID в Україні погіршився. Через тиждень може бути до 30 тисяч нових випадків
Фото: прогноз щодо розвитку COVID в Україні погіршився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Вчені Національної академії наук (НАН) опублікували новий прогноз розвитку коронавірусу в Україні. Через тиждень може бути до 30 тисяч нових випадків за добу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прогноз.
Середня кількість нових виявлень в Україні збільшилася до 20 411 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 513 смертей на день у середньому за останній тиждень.
Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме:
- 22960 (SEIR_U), 24625 (Prophet) протягом тижня 27 жовтня - 2 листопада 2021 року,
- 24242 (SEIR_U), 28929 (Prophet) - протягом тижня 3–9 листопада 2021 року.