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До +17 и без осадков: какой будет погода в последний день марта

Автор: РБК-Украина

Погода в Украине в среду, 31 марта, по всех областях ожидается облачной с прояснениями. Днем воздух прогреется от 10 до 17 градусов. Ночью в центре, на севере и юге прогнозируются небольшие заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным гидрометцентра, в центральных, северных и восточных частях страны ночью температура будет варьироваться в пределах -1 +2. Днем воздух прогреется от +10 до +13 градусов. Осадки не ожидаются. Ветер юго-восточный. Его скорость не превысит 8 метров в секунду.

На западе температура воздуха ночью составит от 0 до +7. Днем столбики термометров в регионе поднимутся от +12 до +17. Ветер ожидается умеренный.

На юге страны ночью прогнозируется 0 +2 градуса, днем воздух прогреется до +11 +13. В Крыму в темное время возможны небольшие - до -1 - заморозки. Дневная температура будет колебаться от +10 до +12.

В Киеве 31 марта переменная облачность. Ветер умеренный, юго-западный. Ночная температура составит +4 +6 градусов, днем ожидается от +14 до +16.

Фото: погода в Украине 31 марта (meteo.gov.ua)

Напомним, по данным синоптиков, в апреле 2021 года средняя температура за месяц ожидается в пределах 8-11 градусов тепла.

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