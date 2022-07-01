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Прогноз на самый жаркий месяц года: какой будет погода в июле

Фото: в июле будет теплее нормы на 2 градуса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В июле 2022 года средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах 21-26 градусов тепла (в Карпатах 17-19 градусов). Это на 1,5-2 градусов выше нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-96 мм (в Карпатах до 150 мм), что в пределах месячной нормы. В юго-западных областях несколько меньше нормы.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха в июле составляет 19-24,8 градусов, в Карпатах 13-18 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха 1-9 градусов тепла, в южной части местами 10-12 градусов тепла, на высокогорье Карпат до 1 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха 34-39 градусов, в южных, восточных, юго-восточных областях и в Крыму местами 40-41 градусов, в горных районах 26-33 градусов.

Среднее месячная количество осадков составляет в западных, северных, Винницкой областях 62-119 мм, в Карпатах до 170 мм, на остальной территории 37-75 мм, на юго-востоке местами 23-36 мм.

Напомним, в июне 2022 года средняя месячная температура воздуха прогнозируется 18-23 градусов тепла (в горных районах 15-19 градусов). Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

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