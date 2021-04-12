Прогноз погоды на неделю: на Украину надвигается циклон с дождями

Отмечается, что текущая неделя в Украине обещает быть довольно бурной в плане синоптических событий, и уже сегодня начнется перестройка синоптических процессов. Предполагается, что на смену антициклону PEGGI, что доминировал над Украиной в прошлые дни и предопределял в большинстве областей спокойную и солнечную погоду, придет поле низкого атмосферного давления, которое будет двигаться с юго-западной Европы. "Этот южный циклон с именем XANDER практически до конца текущей недели будет располагаться над Украиной, вызывая влажную погоду. Температура воздуха в ближайшие сутки еще существенно не изменится, однако уже с 14 апреля в западных областях ожидаем похолодание", - говорится в сообщении.

Ближайшей ночью в юго-восточной части страны, завтра днем на крайнем западе ожидается небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 3-8°, днем 11-16°, в западных и восточных областях местами 18-20°.

14-15 апреля в западных областях будет дождь и мокрый снег, в Карпатах местами ожидаются значительные осадки, температура ночью и днем 1-8° тепла, в Карпатах от 4° мороза до 3° тепла.

На остальной территории страны 14 апреля будет без существенных осадков, 15 апреля, кроме востока, пройдут дожди, температура ночью 4-9°, днем 10-16°.

"До конца недели, в частности 16-17 апреля, еще удержится влажная погода - практически по всей территории страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, в Карпатах и местами на Прикарпатье дождь с мокрым снегом. Температура ночью 3-9°, в западных областях 1-6° тепла; днем 9-15°, 16 апреля в восточных областях 13-19°", - сообщили в Укргидрометцентре.