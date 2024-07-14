UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прогноз ООН: до 2100 року населення України скоротиться до 15,3 млн людей

Фото: люди у Харкові (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Населення України до 2100 року скорочуватиметься. Таких висновків дійшли в ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь ООН "Перспективи світового населення 2024 року".

За їхніми даними, на початок цього року в Україні було близько 37 млн людей. Але до 2100 року населення країни скоротиться до 15,3 млн осіб.

Також ООН прогнозує, що у 2084 році буде максимальний рівень людства у цьому столітті, а саме - 10,3 млрд осіб. Але до 2100 року кількість людей трохи зменшиться - до 10,2 млрд.

При цьому, згідно даним доповіді, очікується, що середня тривалість життя поступово зростатиме і до кінця 21 століття становитиме 81,7 року. Чоловіки в середньому житимуть трохи менше 80 років, а жінки майже 84 роки.

Нагадаємо, що за словами директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Елли Лібанової, в Україну повернеться менше половини тих людей, хто втік від війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН