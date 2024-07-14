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Прогноз ООН: к 2100 году население Украины сократится до 15,3 млн человек

Фото: люди в Харькове (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Население Украины к 2100 году будет сокращаться. К таким выводам пришли в ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад ООН "Перспективы мирового населения 2024".

По их данным, на начало этого года в Украине было около 37 млн человек. Но к 2100 году население страны сократится до 15,3 млн людей.

Также ООН прогнозирует, что в 2084 году будет максимальный уровень населения земли в этом столетии, а именно - 10,3 млрд человек. Но к 2100 году количество людей чуть уменьшится - до 10,2 млрд.

При этом, согласно данным доклада, ожидается, что средняя продолжительность жизни будет постепенно расти и к концу 21-го века составит 81,7 года. Мужчины в среднем будут жить чуть меньше 80 лет, а женщины почти 84 года.

Напомним, что по словам директора Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Эллы Либановой, в Украину вернется меньше половины тех людей, кто бежал от войны.

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