Прогноз ООН: к 2100 году население Украины сократится до 15,3 млн человек

По их данным, на начало этого года в Украине было около 37 млн человек. Но к 2100 году население страны сократится до 15,3 млн людей.

Также ООН прогнозирует, что в 2084 году будет максимальный уровень населения земли в этом столетии, а именно - 10,3 млрд человек. Но к 2100 году количество людей чуть уменьшится - до 10,2 млрд.

При этом, согласно данным доклада, ожидается, что средняя продолжительность жизни будет постепенно расти и к концу 21-го века составит 81,7 года. Мужчины в среднем будут жить чуть меньше 80 лет, а женщины почти 84 года.