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Прогноз экономического роста в ЕС снова снижен из-за войны России против Украины

Фото: Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП и инфляции из-за вторжения России в Украину (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейская комиссия снизила свои прогнозы экономического роста в еврозоне на этот и следующий год. Кроме того, она пересмотрела свои оценки инфляции в сторону повышения в основном из-за влияния войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В своих квартальных прогнозах Брюссель подтвердил свой более пессимистичный прогноз, который он уже обсуждал с министрами финансов еврозоны

Исполнительный орган ЕС теперь прогнозирует рост на 2,6% в этом году для валютного блока из 19 стран, что немного меньше, чем 2,7%, которые он прогнозировал в мае.

Но в следующем году, когда влияние войны и более высоких цен на энергоносители может ощущаться еще острее, теперь прогнозируется рост на уровне 1,4% вместо ранее прогнозируемых 2,3%.

Как отметил комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони, отметил, что падение курса евро до паритета по отношению к доллару вызвало серьезную озабоченность в основном для развивающихся экономик, а не для еврозоны, потому что евро укреплялся по отношению к другим основным валютам.

Для Европейского союза, включающего 27 стран, прогноз роста в этом году не изменился и составил 2,7%, но был снижен с 2,3% до 1,5% в 2023 году.

Важным изменением стало то, что Еврокомиссия также повысила свои оценки инфляции в еврозоне, которая, как ожидается, в этом году достигнет пика на уровне 7,6%, а затем упадет до 4,0% в 2023 году. В мае Еврокомиссия прогнозировала, что цены в еврозоне вырастут на 6,1% в этом году и на 2,7% в 2023 году.

Брюссель предупредил, что инфляция может подняться еще выше, если цены на газ вырастут из-за прекращения поставок из России, что может привести к дальнейшему пересмотру темпов роста в сторону понижения.

Несмотря на эти высокие риски, Комиссия подчеркнула, что в зоне евро не ожидается рецессии, и прогнозы также могут улучшиться, если недавнее снижение цен на нефть и сырьевые товары продолжится.

Напомним, в мае Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП и инфляции из-за вторжения России в Украину

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