Прогноз економічного зростання в ЄС знову знижений через війну Росії проти України

У своїх квартальних прогнозах Брюссель підтвердив свій більш песимістичний прогноз, який він вже обговорював з міністрами фінансів єврозони

Виконавчий орган ЄС тепер прогнозує зростання на 2,6% цього року для валютного блоку з 19 країн, що трохи менше, ніж 2,7%, які він прогнозував у травні.

Але в наступному році, коли вплив війни і більш високих цін на енергоносії може відчуватися ще гостріше, тепер прогнозується зростання на рівні 1,4% замість раніше прогнозованих 2,3%.

Як зазначив комісар ЄС з економіки Паоло Джентілоні, зазначив, що падіння курсу євро до паритету по відношенню до долара викликало серйозну заклопотаність в основному для економік, що розвиваються, а не для єврозони, тому що євро зміцнювався по відношенню до інших основних валют.

Для Європейського Союзу, що включає 27 країн, прогноз зростання в цьому році не змінився і склав 2,7%, але був знижений з 2,3% до 1,5% в 2023 році.

Важливою зміною стало те, що Єврокомісія також підвищила свої оцінки інфляції в єврозоні, яка, як очікується, цього року досягне піку на рівні 7,6%, а потім впаде до 4,0% в 2023 році. У травні Єврокомісія прогнозувала, що ціни в єврозоні зростуть на 6,1% цього року і на 2,7% в 2023 році.

Брюссель попередив, що інфляція може піднятися ще вище, якщо ціни на газ зростуть через припинення поставок з Росії, що може призвести до подальшого перегляду темпів зростання у бік зниження.

Незважаючи на ці високі ризики, комісія підкреслила, що в зоні євро не очікується рецесії, і прогнози також можуть покращитися, якщо недавнє зниження цін на нафту і сировинні товари продовжиться.