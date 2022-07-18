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Профсюоз запропонував Зеленському триетапну процедуру порятунку "Мегабанку": що в неї входить

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Понеділок 18 липня 2022 13:08
Профсюоз запропонував Зеленському триетапну процедуру порятунку "Мегабанку": що в неї входить Фото: профсюоз запропонував триетапну процедуру порятунку "Мегабанку" (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Профсоюз державного АТ "Українські енергетичні машини" звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням сприяти вирішенню ситуації навколо виведення з ринку харківського "Мегабанку", а саме реалізації плану часткової націоналізації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відкритий лист голови профспілки Миколи Турчина.

У коментарі РБК-Україна гендиректор АТ "Укренергомашини" Віктор Суботін додав, що потенційним інвестором банку може стати "Укрпошта".

У зверненні профспілки просять не допустити ліквідації банку, яке спричинить призупинення роботи стратегічно важливого підприємства і поставить під загрозу виконання контрактів щодо забезпечення енергетичної безпеки країни.

"Нам відомо, що існує правовий механізм вирішення ситуації. Власником "Мегабанку"може стати Міністерство фінансів, що дозволить зберегти банківську установу, а значить, і кошти АТ "Українські енергетичні машини" і ті проекти, які реалізовувалися спільно з банком - "Укрпошті". Зміна власника банку відбувається в три етапи. На першому етапі власником стає Мінфін, в результаті укладення договору з Фондом гарантування вкладів за вартістю 1 грн. На другому проводиться процедура bail-in - конвертація зобов'язань великих кредиторів в акції банку. Власниками банку стають Мінфін України - АТ "Укренергомашини". На третьому етапі Мінфін продає свою частку новому власнику", - сказано в листі профспілок.

За словами Субботіна, оптимальним підсумком третього етапу є продаж банку на користь "Укрпошти", що відповідає заявленим прагненням поштового оператора створити "поштовий банк".

За даними "УЕМ", на рахунках підприємства в "Мегабанку" знаходяться кошти в сумі 1,5 млрд грн, у тому числі 0,8 млрд грн депозитів, які були заставою під банківські гарантії в рамках реалізації проекту з "Укргідроенерго", що фінансується із залученням кредитних коштів ЄБРР та Європейського інвестиційного банку. Крім того, Мінфін є кредитором "Мегабанку" згідно з Угодою про субфінансування №23010-05/122 в рамках проекту "Основний кредит для малих і середніх підприємств і компаній із середнім рівнем капіталізації", розмір заборгованості за яким становить 0,5 млрд грн.

Автори звернення зазначають, що "Українські енергетичні машини" та профспілка активно співпрацюють з "Мегабанком" не перший рік у зарплатних проектах, розрахунково-касовому обслуговуванні, відкритті та обслуговуванні поточних безготівкових рахунків, наданні гарантій на виконання договірних зобов'язань.

"За цей період співпраці ні між підприємством, ні між профспілковою організацією не було жодних проблем і непорозумінь з цією банківською установою", - сказано в листі.

Однак ситуація, яка склалася навколо виведення банку з ринку ставить під загрозу цю співпрацю, а також проекти підприємства, фінансування яких здійснюється коштами ЄБРР та ЄІБ. Зокрема, мова йде про реконструкцію діючих гідроелектростанцій України, які входять в структуру "Укргідроенерго".

"Ліквідація банку піддасть сумніву виконання контрактів, укладених за фінансування ЄБРР і ЄІБ, і, як наслідок, призведе до відсутності завантаження виробництва", - йдеться в документі.

Турчин також звертає увагу, що попри війну, колектив "Укренергомашин" продовжує виконувати покладені на нього зобов'язання, працівники не припинили постачання турбінного та генераторного обладнання для українських гідро- та атомних електростанцій.

"Зараз жодним з державних органів не прийнято рішення про здійснення процедури виведення АТ "Мегабанк" з ринку за участю держави. Видається, що тільки ваше особисте втручання і вольове рішення може виправити описану ситуацію і врятувати наше підприємство", - підсумували в профспілках.

Як відомо, з 2 червня "Мегабанк" перебуває під управлінням Фонду гарантування вкладів, раніше він був визнаний Нацбанком неплатоспроможним.

Тимчасова адміністрація Фонду працює в банку до 2 серпня. Крім того, найближчим часом має завершитися конкурс на визначення інвестора для фінустанови.

Альтернативою залучення інвестора є ліквідація банку.

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Володимир Зеленський
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