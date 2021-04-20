Профсоюзы "Выривського" провели акцию протеста против смены руководителя предприятия

В понедельник, 19 апреля, работники сельхозпредприятия ГП "Выривськое" провели предупредительную акцию протеста против смены руководителя предприятия. Кроме того, работники написали обращение к президенту Украины, Кабинету министров и руководству Фонда госимущества Украины.
Об этом сообщает УНИАН.
Как сообщила председатель профсоюзной организации предприятия, главный бухгалтер Оксана Бойко, семь месяцев назад фондом был назначен на должность директор Юрий Голуб.
"Новый руководитель подошел к работе профессионально, с тех пор увеличено количество рабочих мест, выросло поголовье скота на ферме и посевные площади, соответственно выросли показатели производства - надои молока, сбор сельхозкультур, вовремя выплачивается заработная плата - предприятие развивается и готовится к распаеванию земель государственного фонда, на которых работает", - заявила она.
Вместе с тем, добавляют в профсоюзе, на прошлой неделе три неизвестные лица продемонстрировали приказ Фонда госимущества Украины о назначении с 15 апреля на должность временно исполняющего обязанности директора ГП "Выривського" Василия Гереженивского.
В связи с чем, 17 апреля профсоюзная организация предприятия провела собрание трудового коллектива, выразила доверие Юрию Голубу и приняла решение о его поддержке на должности директора предприятия, а также приняла решение провести предупредительную акцию протеста против смены руководства предприятия с перекрытием трассы Конотоп-Батурин неподалеку от моста через реку Куколка.
Работники вывели сельхозтехнику, разместили ее на обочине дороги и обустроили плакатами. Сотрудники полиции поддерживали порядок во время проведения мирной акции. Также трактором был заблокирован вход в административное здание предприятия.
Кроме того, работники написали обращение к президенту Украины, Кабинету министров и руководству Фонда госимущества Украины с требованием позволить завершить законное распаевание земель государственной собственности среди нынешних и бывших работников предприятия, которые согласно действующему законодательству имеют на это право и оставить на должности директора Юрия Голубя, которому доверяют.
"Мы прекрасно понимаем, что такие действия со сменой руководителя предприятия прямо связаны с открытием рынка земли в Украине, поэтому работники вышли на предупредительную акцию протеста. Они доверяют Юрию Голубу, который способствует интересам местной громады, работникам сельхозпредприятия", - заявила Оксана Бойко.
Предупредительная акция протеста работников сельхозпредприятия ГП "Выривське" продолжалась в течение рабочего дня. Согласно дальнейшей реакции в Фонде государственного имущества Украины в профсоюзе будут планировать дальнейшие действия.
Напомним, ГП "Выривське" занимается выращиванием зерновых культур, бобовых культур и семян масличных культур, разведением крупного рогатого скота молочных пород. В пользовании предприятия на территории Выривского совет сельского Конотопского района Сумской области находятся земельные участки общей площадью 3275,5288 га.