Профспілки "Вирівського" провели акцію протесту проти зміни керівника підприємства

Як повідомила голова профспілкової організації підприємства, головний бухгалтер Оксана Бойко, сім місяців тому фондом було призначено на посаду директора Юрія Голуба.

"Новий керівник підійшов до роботи фахово, з того часу збільшено кількість робочих місць, зросло поголів’я худоби на фермі і посівні площі, відповідно зросли показники виробництва - надої молока, збір сільгоспкультур, вчасно виплачується заробітна плата - підприємство розвивається і готується до розпаювання земель державного фонду, на яких працює", - заявила вона.

Разом з тим, додають в профспілці, минулого тижня три невідомі особи продемонстрували наказ Фонду держмайна України про призначення з 15 квітня на посаду тимчасово виконуючого директора ДП "Вирівське" Василя Гереженівського.

У зв'язку з чим, 17 квітня профспілкова організація підприємства провела збори трудового колективу, висловила довіру Юрію Голубу і прийняла рішення про його підтримку на посаді директора підприємства, а також прийняла рішення провести попереджувальну акцію протесту проти зміни керівництва підприємства з перекриттям траси Конотоп-Батурин неподалік мосту через річку Куколка.

Працівники вивели сільгосптехніку, розмістили її обабіч дороги і облаштували плакатами. Працівники поліції підтримували порядок під час проведення мирної акції. Також трактором було заблоковано вхід до адміністративної будівлі підприємства.

Крім того, працівники написали звернення до президента України, Кабінету міністрів та керівництву Фонду держмайна України з вимогою дозволити завершити законне розпаювання земель державної власності серед нинішніх і колишніх працівників підприємства, які відповідно до діючого законодавства мають на це право і залишити на посаді директора Юрія Голуба, якому довіряють.

"Ми прекрасно розуміємо, що такі дії зі зміною керівника підприємства прямо пов’язані з відкриттям ринку землі в Україні, тому працівники вийшли на попереджувальну акцію протесту. Вони довіряють Юрію Голубу, який сприяє інтересам місцевої громади, працівникам сільгосппідприємства" - уточнює Оксана Бойко.

Попереджувальна акція протесту працівників сільгосппідприємства ДП "Вирівське" тривала протягом робочого дня. Відповідно до подальшої реакції в Фонді державного майна України у профспілці будуть планувати подальші дії.