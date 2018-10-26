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Профсоюзы Италии устроили забастовку, требуя снизить пенсионный возраст

Новости » Общество    26.10.2018 - 12:14
Фото: забастовки в Италии (facebook.com/italy4me)
Фото: забастовки в Италии (facebook.com/italy4me)

В Милане и Риме из-за забастовки ожидается транспортный коллапс

Несколько крупных профсоюзов Италии в пятницу, 26 октября, устроили всеобщую забастовку. Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на издание Repubblica.

Известно, что в забастовках принимают участие учителя, врачи и водители общественного транспорта. Требование - снизить пенсионный возраст до 60 лет или обеспечить выход на пенсию после 35 лет стажа.

Еще с вечера четверга, 25 октября, бастуют работники железнодорожных компаний - Trenitalia, Trenord и Italo. Поезда ходят по расписанию только в часы пик утром и вечером. Забастовка при этом не затрагивает движение скоростных поездов. Repubblica опубликовала карты и график движения транспорта в городах, где проходят протесты.

Также в полночь 26 октября к акции присоединились работники аэропортов, в связи с чем ожидаются проблемы в работе аэропортов в Милане. Также в Милане  ожидается забастовка работников метрополитена, к ним присоединятся и работники транспорта в Риме. Бастуют и работники телевидения.

По данным итальянских СМИ, профсоюзы планируют, что забастовка работников транспорта будет длиться сутки.

Отметим, сейчас в Италии равный возраст для выхода на пенсию по старости для мужчин и женщин - 66 лет и 7 месяцев. По выслуге лет мужчины могут выйти на пенсию после 42 лет и 10 месяцев трудового стажа, а женщины - после 41 года и 10 месяцев труда.

Напомним, недавно Верховный суд Европейского союза обязал Польшу отменить закон, который заставляет досрочно выходить на пенсию судей Верховного суда.

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Новости Украины Италияпенсионный возрастзабастовка
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