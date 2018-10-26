Профспілки Італії влаштували страйк, вимагаючи знизити пенсійний вік

Фото: страйки в Італії (facebook.com/italy4me)

В Мілані та Римі через страйк очікується транспортний колапс

Кілька великих профспілок Італії в п'ятницю, 26 жовтня, влаштували загальний страйк. Про це передає РБК-Україна, посилаючись на видання Repubblica.

Відомо, що у страйках приймають участь вчителі, лікарі та водії громадського транспорту. Вимога - знизити пенсійний вік до 60 років або забезпечити вихід на пенсію після 35 років стажу.

Ще з вечора четверга, 25 жовтня, страйкують працівники залізничних компаній - Trenitalia, Trenord і Italo. Потяги ходять за розкладом тільки в години пік вранці та ввечері. Страйк при цьому не впливає на рух швидкісних поїздів. Repubblica опублікувала карти та графік руху транспорту в містах, де проходять протести.

Також опівночі 26 жовтня до акції долучилися працівники аеропортів, у зв'язку з чим очікуються проблеми в роботі аеропортів в Мілані. Також в Мілані очікується страйк працівників метрополітену, до них приєднаються і працівники транспорту в Римі. Страйкують працівники телебачення.

За даними італійських ЗМІ, профспілки планують, що страйк працівників транспорту буде тривати добу.

Відзначимо, зараз в Італії рівний вік для виходу на пенсію через старість для чоловіків і жінок - 66 років і 7 місяців. За вислугою років чоловіки можуть вийти на пенсію після 42 років та 10 місяців трудового стажу, а жінки - після 41 року і 10 місяців праці.

Нагадаємо, нещодавно Верховний суд Європейського союзу зобов'язав Польщу скасувати закон, який змушує досторково виходити на пенсію суддів Верховного суду.