Работодатели и профсоюзы призвали Кабмин не принимать решение об отказе поддержки химпрома

Фото: химическое предприятие (из открытых источников)

Как показатель готовности к диалогу с профсоюзами, Кабмин просят отсрочить принятие окончательного решения МКМТ на 30 дней

Трудовые коллективы предприятий химической отрасли обеспокоены перспективой сокращения рабочих мест на предприятиях вследствие отказа Минэкономики и МКМТ удовлетворить требования украинских производителей минеральных удобрений относительно внедрения специальных мероприятий импорта минеральных удобрений в Украине, и призвали Кабинет министров к диалогу.

Об этом говорится в обращении Общего представительского органа стороны работодателей на национальном уровне и Общего представительского органа репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне к премьер-министру Украины ДенисуШмыгалю, сообщает сайт Федерации работодателей Украины.

По данным авторов документа, по результатам указанных расследований Минэкономики подтвердило наличие фактов и обстоятельств, которые являются правовой основой для введения специальных защитных мер.

Впрочем, финансовое состояние химических предприятий указывает на наличие экономической целесообразности и необходимости внедрения специальных ограничительных мер, предусмотренных законодательством Украины и нормами ВТО.

"В соответствии с положениями Генерального соглашения по привлечению сторон Соглашения диалога при ухудшении условий труда или сокращении рабочих мест, а также с учетом договоренностей о необходимости обсуждения проблемных вопросов химической промышленности, достигнутых во время совместной встречи 17.06.2020, обращаемся к Вам относительно принятия решения МКМТ провести переговоры со всеми заинтересованными сторонами по ограничительным мерам в отношении импорта минеральных удобрений в Украине", - говорится в письме.

Как показатель готовности к диалогу с профсоюзами и работодателями, СПО просят отсрочить принятие окончательного решения МКМТ на 30 дней и провести встречу с представителями национальных химических предприятий для принятия взвешенного и сбалансированного решения.

Напомним, ранее Одесский припортовый завод присоединился к требованиям других химических предприятий Украины о защите отечественных предприятий перед Кабинетом министров Украины.

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Автор: РБК-Украина