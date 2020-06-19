Роботодавці та профспілки закликали Кабмін не приймати рішення щодо відмови підтримки хімпрому

Фото: хімічне підприємство (з відкритих джерел)

Як показник готовності до діалогу з профспілками, Кабмін просять відтермінувати прийняття остаточного рішення МКМТ на 30 днів

Трудові колективи підприємств хімічної галузі стурбовані перспективою скорочення робочих місць на підприємствах унаслідок відмови Мінекономіки та МКМТ задовольнити вимоги українських виробників мінеральних добрив щодо запровадження спеціальних заходів імпорту мінеральних добрив в Україні, та закликали Кабінет міністрів до діалогу.

Про це йдеться у зверненні Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні та Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, повідомляє сайт Федерації роботодавців України.

За даними авторів документу, за результатами зазначених розслідувань Мінекономіки підтвердило наявність фактів та обставин, що є правовою основою для запровадження спеціальних захисних заходів.

Втім, фінансовий стан хімічних підприємств вказує на наявність економічної доцільності та необхідності впровадження спеціальних обмежувальних заходів, передбачених законодавством України та нормами ВТО.

"Відповідно до положень Генеральної угоди щодо залучення сторін Угоди діалогу при погіршенні умов праці або скороченні робочих місць, а також з урахуванням домовленостей щодо необхідності обговорення проблемних питань хімічної промисловості, досягнутих під час спільної зустрічі 17.06.2020, звертаймось до Вас щодо прийняття рішення МКМТ провести перемовини з усіма зацікавленими сторонами щодо обмежувальних заходів стосовно імпорту мінеральних добрив в Україну", - йдеться у листі.

Як показник готовності до діалогу з профспілками та роботодавцями, СПО просять відтермінувати прийняття остаточного рішення МКМТ на 30 днів та провести зустріч з представниками національних хімічних підприємств для прийняття виваженого й збалансованого рішення.

Нагадаємо, раніше Одеський припортовий завод приєднався до вимог інших хімічних підприємств України про захист вітчизняних підприємств перед Кабінетом міністрів України.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна