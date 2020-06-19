ОПЗ присоединился к требованиям химической отрасли по импорту удобрений

Фото: ОПЗ (из открытых источников)

На ОПЗ считают, что одна из сторон в этом процессе не настроена на диалог

Одесский припортовый завод присоединился к требованиям других химических предприятий Украины и просит руководство Одесской области инициировать вопрос о защите отечественных предприятий перед Кабинетом министров Украины.

Об этом говорится в письме руководства и главы профсоюзной организации ОПЗ к председателю Одесской областной государственной администрации Максиму Куцому, текст которого цитируют "Украинские новости".

ОПЗ подчеркивает, что главный фактор, дестабилизирующий работу отрасли - это растущий объем импорта минеральных удобрений в Украину.

На предприятии добавляют, что отечественный химпром был готов к компромиссу с представителями аграрных ассоциаций относительно выработки защитных мер по итогам проведенного Минэкономики антидемпингового расследования.

"На консультациях в Минэкономразвития, которые прошли в конце мая, нам, как представителям химпрома, было предложено совместно с чиновниками и конечными потребителями нашей продукции выработать общие подходы и решения. Другими словами - найти компромисс. Мы не отказались от такого подхода, и приняли активное участие во всех консультациях, понимая, что идею диалога и компромисса в этом вопросе также разделяет и президент Украины", - говорится в письме.

На ОПЗ считают, что одна из сторон в этом процессе не настроена на диалог.

"Констатируем, что на сегодня вопрос торговых ограничений, квот и защитных рыночных мер перешел в политическую плоскость, где одна из сторон явно не нацелена искать компромисс. Лоббисты импорта заблокировали введение квот, а также убедили руководство страны, что это решение повредит интересам отечественного АПК (что является ложью и манипуляцией)", - отмечается в документе.

ОПЗ расценивает возможный отказ от введения разумных ограничений на импорт минудобрений как отказ от поддержки всей химической промышленности Украины.

Предприятие подчеркивает, что только на ОПЗ работает более 2900 человек и десятки тысяч заняты на других производителях минудобрений. Вопрос ограничений – ключевой для сохранения рабочих мест и успешной работы предприятий.

"Решение об открытом настежь рынке для иностранных производителей уже осенью этого года отразится на показателях работы нашего предприятия. Мы будем вынуждены объявить о сокращении объемов производства, а также увольнении значительного количества работников", - заявило руководство и профсоюз ОПЗ.

В письме также указывается, что отсутствие квот – это предоставление преференций на украинском рынке иностранным производителям.

"Мы не просим дотаций. Мы не просим преференций. Мы просим адекватные меры для защиты интересов отечественных производителей, которые есть в руках правительства. Просим вас донести до первых лиц государства позицию нашего предприятия. Наш трудовой коллектив видит в вас союзника, и просит вашего содействия", - резюмируется в письме ОПЗ к главе Одесской ОГА.

Напомним, ранее химпредприятия Днепропетровской области попросили губернатора о защите рабочих мест.

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Автор: РБК-Украина