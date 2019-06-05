Комитет рекомендует Раде рассмотреть проект Зеленского о незаконном обогащении

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной раде рассмотреть законопроект президента Владимира Зеленского о незаконном обогащении. Об этом заявил председатель комитета Андрей Кожемякин, передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом, семь членов комитета поддержали включение неотложного законопроекта президента в повестку дня.

"Предлагается включить в повестку дня, по сути мы ничего не рассматривали... Комитет постановил рекомендовать включить законопроект №10358 в повестку дня 10 сессии Верховной рады восьмого созыва. В связи с обозначением президентом законопроекта как неотложный для внеочередного рассмотрения сократить сроки внесения альтернативных законопроектов наполовину. То есть не 14, а 7 дней", - заявил Кожемякин.

Кроме того, комитет рекомендовал включить в повестку дня и наработанный рабочей группой законопроект комитета.

Отметим, в начале июня в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект президента Владимира Зеленского №10358 об ответственности за незаконное обогащение.

Ранее РБК-Украина сообщало, что законопроект президента Владимира Зеленского про незаконное обогащение предусматривает уголовную ответственность, если размер убытков государства достигнет 11,5 млн грн.

Кроме того, Конституционный суд Украины 27 февраля опубликовал решение об отмене статьи УК о незаконное обогащение. В своем решении суд подчеркнул, что противодействие коррупции должно осуществляться исключительно правовыми средствами с соблюдением конституционных принципов и предписаний законодательства, принятого в соответствии с Конституцией.