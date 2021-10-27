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Профильные министерства презентовали результаты реализации проектов в рамках Нацстратегии безбарьерности

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Киев, Среда 27 октября 2021 18:31
Профильные министерства презентовали результаты реализации проектов в рамках Нацстратегии безбарьерности Фото: министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов (minregion.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Семь профильных министерств представили результаты выполнения Плана мероприятий по реализации Нацстратегии безбарьерности за третий квартал 2021 года. Речь идет о флагманских проектах, касающихся обеспечения физической доступности общественных зданий, развития инфраструктурной безбарьерности, доступа к интернету в украинских селах, развития инклюзивной образовательной среды и т.д.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Алексея Чернышова, председательствовавшего на заседании Совета безбарьерности.

"Мы живем в мире, где есть все условия и возможности, чтобы обеспечить равный и полноценный доступ каждого человека к любому пространству, информации, виду деятельности, медицинским и административным услугам. И это должно стать нашей реальностью. В Минрегионе продолжается работа относительно усовершенствования государственных строительных норм, чтобы здания возводились с учетом норм инклюзивности, также по нашей инициативе в регионах был проведен мониторинг соответствия имеющихся общественных зданий требованиям безбарьерности. По промежуточным результатам ОГА, безбарьерными определено только 10% зданий, частично безбарьерными - только 33%. Эту ситуацию нужно менять коренным образом. В приоритете регионального развития - создать условия для 100% безбарьерной среды в Украине", - отметил министр Алексей Чернышов.

В частности, в Минрегионе идет работа над реализацией флагманского проекта, который призван:

  • ввести новые и гармонизировать европейские стандарты в области доступности объектов физического окружения;
  • обеспечить контроль за соблюдением государственных строительных норм и стандартов по физической доступности общественных зданий;
  • усилить ответственность за нарушение таких требований;
  • провести мониторинг безбарьерности объектов физической обстановки и услуг.

Также на заседании была утверждена Коммуникационная стратегия в План мероприятий. Основой для разработки документа стал контент-анализ медиа по освещению темы безбарьерности в январе-июне 2021 года, количественное исследование знаний и понимания гражданами термина "безбарьерность", а также экспертные интервью со стейкхолдерами и коммуникационными командами министерств.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что по случаю Международного дня людей с инвалидностью, который отмечается во всем мире третьего декабря, первая леди Елена Зеленская посетила музей в темноте "Третья после полуночи". Все экскурсии в этом музее проходят в полной темноте в сопровождении людей с нарушениями зрения.

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Алексей Чернышов
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