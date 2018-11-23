В профильном комитете ВР спрогнозировали, как будет проходить рассмотрение Налогового кодекса

Фото: Нина Южанина (РБК-Украина)

Нина Южанина сообщила, что были рассмотрены все правки

Председатель комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина спрогнозировала, как будет проходить рассмотрение изменений в Налоговый кодекс в рамках бюджета-2019. Об этом сообщает РБК-Украина.

Соответствующую информацию Южанина озвучила в эфире телеканала "112 Украина".

"Все правки рассмотрели. Некоторые, правда, были поданы почти в 18:00, мы просматривали очень быстро, и они в большинстве отклонены, поскольку не было возможности уже разобраться с их содержанием до конца. Я думаю, что коллеги будут недовольны, что поправки отклонены. В зале, я думаю, будет тяжело проходить этот проект закона, потому что все понимают, что на ближайшие два года это, пожалуй, последняя возможность проголосовать изменения в Налоговый кодекс", - сообщила Южанина.

Ранее сообщалось, что комитет ВР поддержал принятие изменений в Налоговый кодекс. Комитет Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять законопроект №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых других законодательных актов Украины относительно улучшения администрирования и пересмотра ставок некоторых налогов и сборов".