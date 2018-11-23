У профільному комітеті ВР спрогнозували, як буде проходити розгляд Податкового кодексу

Фото: Ніна Южаніна (РБК-Україна)

Ніна Южаніна повідомила, що було розглянуто усі правки

Голова комітету парламенту з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна спрогнозувала, як буде проходити розгляд змін до Податкового кодексу у рамках бюджету-2019. Про це повідомляє РБК-Україна.

Відповідну інформацію Южаніна озвучила в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Усі правки розглянули. Деякі, щоправда, які були подані майже о 18:00, ми проглядали дуже швидко, і вони в більшості відхилені, оскільки не було можливості вже розібратися з їх змістом до кінця. Я думаю, що колеги будуть незадоволені, що поправки відхилені. У залі, я думаю, буде важко проходити цей проект закону, тому що всі розуміють, що на найближчі два роки це, мабуть, остання можливість проголосувати зміни у Податковий кодекс" - повідомила Южаніна.

Раніше повідомлялось, що комітет ВР підтримав прийняття змін до Податкового кодексу. Комітет Верховної ради з питань податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти законопроект №9260 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів".