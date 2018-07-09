Профессиональное обсуждение новой Конституции Украины уже началось, - Рябчин

На данный момент продолжаются профессиональные обсуждения положений новой Конституции

Профессиональное обсуждение новой Конституции Украины по инициативе лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко уже началось. Об этом заявил народный депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Рябчин в прямом эфире "Радио НВ", сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Так, отвечая на вопрос о том, ведется ли дискуссия об изменении Конституции, Рябчин отметил, что на данный момент продолжаются профессиональные обсуждения положений новой Конституции.

Рябчин отметил, что 15 июня на презентации "Нового курса Украины" в Киеве Тимошенко озвучила мысли относительно ее видения новой концепции Конституции, работа над которой велась последние годы.

"Сегодня, по инициативе лидера "Батькивщины", проходят профессиональные обсуждения положений новой Конституции, то есть нового общественного договора. К этим обсуждениям привлечены более 80 ученых, специалистов и представителей гражданского общества", - отметил он.

По его словам, по понедельникам проходят обсуждения под модераторством Тимошенко, а впоследствии планируется проводить подобные мероприятия во всех регионах страны.

"Это очень профессиональная дискуссия, результатом которой станет концепция новой Конституции Украины", - подчеркнул он, отметив, что это будут не точечные изменения в Конституции.

По словам Рябчина, на данный момент обсуждается целостный проект нового общественного договора, новой Конституции, который по соглашению участников дискуссии должен быть принят на референдуме.