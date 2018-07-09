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Професійне обговорення нової Конституції України вже розпочалось, - Рябчин

НовиниПолітика    09.07.2018 - 19:33
Фото: Олексій Рябчин (facebook com alexrbchn)
Фото: Олексій Рябчин (facebook com alexrbchn)

Наразі тривають фахові обговорення положень нової Конституції

Професійне обговорення нової Конституції України за ініціативи лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко вже розпочалось. Про це заявив народний депутат від фракції "Батьківщина" Олексій Рябчин в прямому ефірі "Радіо НВ", повідомляє прес-служба "Батьківщини".

Так, відповідаючи на запитання щодо того, чи ведеться дискусія про зміну Конституції, Рябчин зазначив, що нараз тривають фахові обговорення положень нової Конституції.

Рябчин зазначив, що 15 червня на презентації "Нового курсу України" в Києві Тимошенко озвучила думки щодо її бачення нової концепції Конституції, робота над яким велась останні роки.

"Сьогодні, за ініціативи лідера "Батьківщини", відбуваються фахові обговорення положень нової Конституції, тобто нового суспільного договору. До цих обговорень залучено понад 80 науковців, фахівців та представників громадянського суспільства", - зазначив він.

За його словами, щопонеділка проходять обговорення під модераторством Тимошенко, а згодом планується проводити подібні заходи в усіх регіонах країни.

"Це дуже професійна фахова дискусія, результатом якої стане концепція нової Конституції України", - наголосив він, зазначивши, що це будуть не точкові зміни до Конституцій.

За словами Рябчина, наразі обговорюється цілісний проект нового суспільного договору, нової Конституції, який за згодою учасників дискусії має бути прийнятий на референдумі.

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Теги публікації: Конституция, Батьківщина, Тимошенко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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