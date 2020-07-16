Профессиональная аудиотехника в магазине RCN.com.ua

Некоторые являются счастливыми обладатели редкостной аудиотехники, при этом они не хотят её коллекционировать, а с радостью продадут. Отдельные люди наоборот хотят приобрести что-нибудь интересное и необычное. И в первом и во втором случае помощь предложит специализированный сервис RCN.com.ua, где встречаются покупатели и продавцы, формируя между собой торговые отношения.

В отличие от других сервисов на представленном выше сайте не берется комиссия. Размещение объявлений о продаже и сама покупка являются абсолютно бесплатными действиями. Также нет никаких ограничений объявления по времени или количеству.

Что влияет на стоимость товара?

Не каждая аудиотехника соответствует указанной стоимости. Желательно проанализировать действующие предложения на сайте RCN.com.ua, понять каков средний ценовой диапазон и какую стоимость можно установить самому. На ценообразование влияют следующие факторы и характеристики:

Работоспособность . Аудиотехнику рекомендуется проверить и если присутствуют какие-нибудь дефекты или проблемы их лучше исправить. Некоторые экземпляры просто невозможно восстановить имеющимися способами и технологиями. Внешний вид . Царапины, сколы и видимые повреждения разного характера будут отпугивать покупателей. Элементарно нужно хотя бы очистить поверхность от пыли и грязи, создавая приемлемый внешний вид. Комплектация . Наличие пульта, кабеля, дополнительных инструментов и элементов является хорошим плюсом в пользу продажи. Упаковка . Любая оригинальная упаковка – это большой плюс к продаже, но не факт что это поднимает стоимость.

Всегда присутствует торг, поэтому продавцы могут аргументировано повлиять на стоимость и снизить её, получив более приемлемые условия сотрудничества.

Категории продаваемой аудиотехники

Основной акцент сделан на аудиотехнике из СССР, которая в наше время считается раритетной и комфортной в использовании, ведь можно вернуться в то время. Ключевыми категориями товаров являются несколько предложений:

акустические системы;

наушники;

усилители;

радиоаппаратура;

кабели для подключения;

проигрыватели и многое другое.

У каждой категории также есть подкатегории, упрощая дополнительный выбор и размещение собственной продукции для последующей продажи. Каждая карточка товара имеет фотографии, описание и характеристики, а это значительно упрощает оценку и дальнейший выбор.