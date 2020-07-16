Професійна аудіотехніка в магазині RCN.com.ua

Деякі є щасливими володарі рідкісної аудіотехніки, при цьому вони не хочуть її колекціонувати, а з радістю продадуть. Окремі люди навпаки хочуть придбати що-небудь цікаве і незвичайне. І в першому і в другому випадку допомога запропонує спеціалізований сервіс RCN.com.ua, де зустрічаються покупці і продавці, формуючи між собою торгові відносини.

На відміну від інших сервісів на вищезазначеному сайт поширював береться комісія. Розміщення оголошень про продаж і сама покупка є абсолютно безкоштовними діями. Також немає ніяких обмежень оголошення по часу або кількості.

Що впливає на вартість товару?

Не кожна аудіотехніка відповідає зазначеній вартості. Бажано проаналізувати діючі пропозиції на сайті RCN.com.ua, зрозуміти який середній ціновий діапазон і яку вартість можна встановити самому. На ціноутворення впливають такі фактори і характеристики:

Працездатність . Аудіотехніку рекомендується перевірити і якщо присутні якісь дефекти або проблеми їх краще виправити. Деякі екземпляри просто неможливо відновити наявними способами і технологіями. Зовнішній вигляд. Подряпини, сколи та видимі пошкодження різного характеру відлякуватимуть покупців. Елементарно потрібно хоча б очистити поверхню від пилу і бруду, створюючи прийнятний зовнішній вигляд. Комплектація. Наявність пульта, кабелю, додаткових інструментів і елементів є хорошим плюсом на користь продажу. Упаковка . Будь-яка оригінальна упаковка - це великий плюс до продажу, але не факт що це піднімає вартість.

Завжди присутній торг, тому продавці можуть аргументовано вплинути на вартість і знизити її, отримавши більш прийнятні умови співпраці.

Категорії продаваної аудіотехніки

Основний акцент зроблений на аудіотехніки з СРСР, яка в наш час вважається раритетної та комфортною в використанні, адже можна повернутися в той час. Ключовими категоріями товарів є кілька пропозицій:

акустичні системи;

навушники;

підсилювачі;

радіоапаратура;

кабелі для підключення;

програвачі та багато іншого.

У кожній категорії також є підкатегорії, спрощуючи додатковий вибір і розміщення власної продукції для подальшого продажу. Кожна картка товару має фотографії, опис і характеристики, а це значно спрощує оцінку і подальший вибір.