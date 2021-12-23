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Профессиональная акушерско-гинекологическая помощь пациентам в медицинском центре "Клиника Мануфактура"

 

В июле 2020 года в многопрофильном медицинском центре «Клиника Мануфактура» открылось родильное отделение https://www.pologi-manufactura.com.ua/ , которое оказывает профессиональную акушерско-гинекологическую помощь пациентам.

Родильное отделение Клиники Мануфактура предлагает:

  • полностью индивидуальный подход ведения родов с момента приезда пациентки в клинику до выписки;
  • отдельный родильный зал;
  • комфортные палаты для рожениц;
  • обезболивание на любом этапе родов;
  • палаты для семейного пребывания;
  • палаты интенсивной терапии для новорожденных;
  • отделение реанимации с современным оборудованием;
  • индивидуальный уход за новорожденным ребенком;
  • помощь маме в послеродовом периоде.

Акушеры-гинекологи с многолетним стажем работы, которые имеют опыт ведения беременности и родов у женщин с сопутствующими заболеваниями, гинекологическими и акушерскими проблемами.

Программа ведения беременности составлена в соответствии с международными протоколами при участии ведущих врачей клиники и включает все необходимые обследования и консультации врачей:

  • круглосуточная медицинская помощь
  • наблюдение у квалифицированного врача акушера-гинеколога
  • консультации опытных специалистов
  • весь спектр лабораторных обследований
  • современная ультразвуковая диагностика

Желаем Вам быть здоровыми!

Адрес: Обуховское шоссе, 2, ул. Березовая, 2

Тел.: (044) 200 11 95

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