Профессиональная акушерско-гинекологическая помощь пациентам в медицинском центре "Клиника Мануфактура"

В июле 2020 года в многопрофильном медицинском центре «Клиника Мануфактура» открылось родильное отделение https://www.pologi-manufactura.com.ua/ , которое оказывает профессиональную акушерско-гинекологическую помощь пациентам.
Родильное отделение Клиники Мануфактура предлагает:
Акушеры-гинекологи с многолетним стажем работы, которые имеют опыт ведения беременности и родов у женщин с сопутствующими заболеваниями, гинекологическими и акушерскими проблемами.
Программа ведения беременности составлена в соответствии с международными протоколами при участии ведущих врачей клиники и включает все необходимые обследования и консультации врачей:
Желаем Вам быть здоровыми!
Адрес: Обуховское шоссе, 2, ул. Березовая, 2
Тел.: (044) 200 11 95