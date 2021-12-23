Професійну акушерсько-гінекологічна допомога пацієнтам в медичному центрі «Клініка Мануфактура»

У липні 2020 року у багатопрофільному медичному центрі «Клініка Мануфактура» відкрилося пологове відділення https://www.pologi-manufactura.com.ua/ , яке надає професійну акушерсько-гінекологічну допомогу пацієнтам.

Пологове відділення Клініки Мануфактура пропонує:

повністю індивідуальний підхід ведення пологів з моменту приїзду пацієнтки в клініку до виписки;

окремий пологовий зал;

комфортні палати для породіллі;

знеболення на будь-якому етапі пологів;

палати для сімейного перебування;

палати інтенсивної терапії для новонароджених;

відділення реанімації з новітнім обладнанням;

індивідуальний догляд за новонародженою дитиною;

допомога мамі в післяпологовий період.

Акушери-гінекологи з багаторічним стажем роботи, які мають досвід ведення вагітності та пологів у жінок з супутніми захворюваннями, гінекологічними та акушерськими проблемами.

Програма ведення вагітності складена відповідно до міжнародних протоколів за участі провідних лікарів клініки та включає всі необхідні обстеження і консультації лікарів:

цілодобова медична допомога

спостереження у кваліфікованого лікаря акушера-гінеколога

консультації досвідчених спеціалістів

увесь спектр лабораторних обстежень

сучасна ультразвукова діагностика

Бажаємо Вам бути здоровими!

Адреса: Обухівське шосе, 2, вул. Березова, 2

Тел.: (044) 200 11 95