UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Профанацію з "пунктами незламності" ніхто не пробачить. Зеленський розкритикував мерію Києва

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

"Пункти незламності" у Києві працюють недостатньо добре, мешканці столиці потребують кращого захисту.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Знаю, що, на жаль, не в усіх містах місцева влада попрацювала якісно, зокрема багато скарг у Києві. Фактично нормально забезпечені лише пункти, розгорнуті ДСНС і на столичному вокзалі, а над іншими пунктами ще м'яко кажучи треба попрацювати", - наголосив Зеленський.

За його словами, жителі столиці потребують більшого захисту, ніж вони мають зараз, оскільки багато хто перебуває без світла по 25-30 годин і більше.

"Чекаю від мерії якісної роботи. Профанації з київськими "пунктами незламності" ніхто нікому не пробачить. Прошу серйозніше", - додав президент України.

Раніше ми писали, що у Києві на 25 листопада розгорнули понад 400 пунктів обігріву. На всіх локаціях є світло, також частина їх з інтернетом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийКиїв