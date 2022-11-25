RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Профанацию с "пунктами несокрушимости" никто не простит. Зеленский раскритиковал мэрию Киева

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

"Пункты несокрушимости" в Киеве работают недостаточно хорошо, жители столицы нуждаются в большей защите.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Знаю, что, к сожалению, не во всех городах местные власти поработали качественно, в том числе много жалоб в Киеве. Фактически нормально обеспечены только пункты, развернутые ГСЧС и на столичном вокзале, а над другими пунктами еще мягко говоря нужно поработать", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, жители столицы нуждаются в большей защите, чем они имеют сейчас, так как многие находятся без света по 25-30 часов и более.

"Ожидаю от мэрии качественной работы. Профанации с киевскими "пунктами несокрушимости" никто никому не простит. Прошу посерьезнее", - добавил президент Украины.

Ранее мы писали, что в Киеве на 25 ноября развернули более 400 пунктов обогрева. На всех локациях есть свет, также часть из них с интернетом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийКиев