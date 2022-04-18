Проезд по Житомирской трассе возле Стоянки открыт: заработал временный мост через реку Ирпень

В Киевской области заработала временная переправа через реку Ирпень в районе Стоянки. В результате возобновлено движение по одному из участков Житомирской трассы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьера Дениса Шмыгаля.
"Активно восстанавливаем освобожденные территории. Сегодня открыли временный мост в Стоянке. Это означает, что снова заработает Житомирская трасса", - сказал Шмыгаль.
Мост через реку Ирпень возле Стоянки взорвали в первые дни войны с Россией. В результате движение по Житомирской трассе было заблокировано.
Напомним, асфальтирование временной переправы через реку Ирпень начали 17 апреля.
Отметим, ранее в Офисе президента Украины сообщили, что на восстановление Киевской области из резервного фонда выделили 400 млн грн.
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