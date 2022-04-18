Проїзд по Житомирській трасі біля Стоянки відкрито: запрацював тимчасовий міст через річку Ірпінь

На Київщині запрацювала тимчасова переправа через річку Ірпінь у районі Стоянки. В результаті відновлено рух однією з ділянок Житомирської траси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єра Дениса Шмигаля.

"Активно відновлюємо звільнені території. Сьогодні відкрили тимчасовий міст у Стоянці. Це означає, що знову запрацює Житомирська траса", - сказав Шмигаль. Міст через річку Ірпінь біля Стоянки підірвали в перші дні війни з Росією. В результаті рух по Житомирській трасі було заблоковано.