Проезд по Житомирской трассе возле Стоянки откроют в ближайшие дни, - Тимошенко

"Стоянка. Мост будет открыт в ближайшие дни", - подчеркнул Тимошенко.

Как раньше отмечал министр инфраструктуры Александр Кубраков, мост у Стоянки был разрушен еще в первые дни войны. Тем самым это парализовало движение вблизи Житомирской трассы, которая считается одной из основных транспортных артерий страны.

Также Кубраков анонсировал открытие движения по вновь созданному мосту в начале следующей недели.

Раньше сообщал Кирилл Тимошенко, на восстановление инфраструктуры Киевщины из резервного фонда было выделено около 400 миллионов гривен.