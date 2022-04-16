Проїзд по Житомирській трасі біля Стоянки відкриють найближчими днями, - Тимошенко

"Стоянка. Міст буде відкрито найближчими днями", - наголосив Тимошенко.

Як раніше зазначав міністр інфраструктури Олександр Кубраков, міст біля Стоянки було зруйновано ще у перші дні війни. Тим самим це паралізовало рух поблизу Житомирської траси, яка вважається однією з основних транспортних артерій країни.

Також Кубраков анонсував відкриття руху новоствореним мостом на початку наступного тижня.

Раніше повідомляв Кирило Тимошенко, на відновлення інфраструктури Київщини з резервного фонду було виділено близько 400 мільйонів гривень.