RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Проїзд по Житомирській трасі біля Стоянки відкриють найближчими днями, - Тимошенко

Фото: проїзд по Житомирській трасі біля Стоянки відкриють найближчими днями (t me)
Автор: Артем Горовенко

У Київській області продовжується відновлення дорожньої інфраструктури, яка постраждала внаслідок бойових дій. Зокрема, вже найближчим часом відкриється тимчасова переправа біля Стоянки по Житомирській трасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.

"Стоянка. Міст буде відкрито найближчими днями", - наголосив Тимошенко.

Як раніше зазначав міністр інфраструктури Олександр Кубраков, міст біля Стоянки було зруйновано ще у перші дні війни. Тим самим це паралізовало рух поблизу Житомирської траси, яка вважається однією з основних транспортних артерій країни.

Також Кубраков анонсував відкриття руху новоствореним мостом на початку наступного тижня.

Раніше повідомляв Кирило Тимошенко, на відновлення інфраструктури Київщини з резервного фонду було виділено близько 400 мільйонів гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житомир