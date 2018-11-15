Проїзд на дорогах державного значення забезпечений, - Укравтодор

Фото: снігопад (РБК-Україна, Віталій Носач)

Невеликий сніг зафіксований в Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській та Миколаївській областях

В "Укравтодорі" повідомили про стан проїзду на автодорогах державного значення станом на 9:00. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Повідомляється, що опади у вигляді невеликого снігу зафіксовано в Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській та Миколаївській областях. Висота снігового покриву до 6 см. В західних областях місцями невеликий дощ.

Вночі місцями виникала ожеледиця в Київській, Черкаській та Кіровоградській областях.

В "Укравтодорі" відзначають, що проїзд на дорогах державного значення забезпечений.

"Стан покриття на автодорогах державного значення у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях засніжений. У більшості західних та північних областях мокре". - йдеться в повідомленні.

Для оперативного забезпечення проїзду по дорогах державного значення дорожніми організаціями задіяна 281 одиниця техніки та 458 робочих, в черговому режимі - 377 одиниць техніки і 610 робітників.

Нагадаємо, в Україні за добу, 14 листопада, сталося 1358 дорожньо-транспортних пригод.