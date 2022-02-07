Проекты МИУ по регистрации линий заграничного плавания нарушают принципы экономической конкуренции, - металлурги

"Доля горно-металлургического комплекса в общеукраинских портовых перевалках превышает 40%. А указанные проекты приказов вызывают озабоченность в горно-металлургической среде Украины", - говорится в письме.

Как отмечают авторы, именно от качества и должного уровня развития морского грузового судоходства во многом зависит будущее украинской металлургической отрасли, а также развитие экспортного потенциала Украины и репутация страны как надежного международного партнера. Однако проекты МИУ могут разрушить эти перспективы.

"Предлагаемые изменения предотвращают дальнейшее использование линейного судоходства. Внедрение таких норм может привести к уничтожению упорядоченных судоходных линий, из-за чего резко ухудшится ситуация с обеспечением украинского экспорта количеством судов, достаточным для своевременного и в полном объеме поставки грузов украинского происхождения иностранным потребителям. Со всеми негативными последствиями не только для отдельных отраслей, но и для экономической стабильности и национальной безопасности страны в целом", - подчеркивают в ОП.

Авторы объясняют: в отличие от действующей редакции, в которой отсутствуют какие-либо ограничения в отношении грузов на линиях зарубежного плавания и судов для их перевозки, в новой редакции предлагается предоставление преимущества судовладельцам, осуществляющим перевозку грузов судами, отнесенными к контейнеровозам и их аналогам, с одновременной 20-процентной скидкой на корабельный и лоцманский сбор, причем без обязанности регистрации линии заграничного плавания.

"Подобная позиция обеспечивает преимущество одних судовладельцев над другими, что нарушает принцип экономической конкуренции и не отвечает как нормам регуляторной деятельности, так и конституционным нормам вообще", - подчеркивают эксперты "Укрметаллургпрома".

Поэтому авторы письма призвали министра инфраструктуры не допустить внедрение проектов и доработать их с обязательным привлечением всех заинтересованных сторон, в том числе представителей отраслей-грузоотправителей.