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К проекту госбюджета подали около 2500 поправок, - Гетманцев

Автор: Дмитрий Левицкий, Марианна Присяжнюк

К проекту государственного бюджета на 2021 год поступило более 2 тысяч поправок. Поправки к проекту подаются после 1 октября.

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Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"Будут (рассматривать госбюджет - ред.). Около 2500 (правок - ред.)", - уточнил он.

Напомним, ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявляла, что депутаты внесли в проект бюджета около 5 тысяч правок. Ожидалось, что парламентский комитет начнет рассмотрение правок уже на этой неделе.

Также РБК-Украина писало, что в парламенте хотят заслушать премьер-министра Дениса Шмыгаля относительно прожиточного минимума в госбюджете на 2021 год.

Как прогнозировал спикер парламента Дмитрий Разумков, проект государственного бюджета на 2021 год в первом чтении будет рассмотрен уже 20 октября, ведь это крайний срок для его принятия за основу.

Кроме того, в материале РБК-Украина вы можете ознакомиться с основными показателями госбюджета на 2021 год.

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