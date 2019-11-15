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У проекті про легалізацію грального бізнесу не передбачені стримуючі механізми, - експерт

Новини » Політика     15.11.2019 - 10:15
У проекті про легалізацію грального бізнесу не передбачені стримуючі механізми, - експерт
Фото: Олександр Чебаненко (з відкритих джерел)

Експерт прокоментував урядовий законопроект 2285

В урядовому законопроекті 2285 "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор" не передбачені стримуючі механізми для доступу на український ринок компаній – представників Росії. Таку думку висловив експерт програми реформування правоохоронної і судової систем Українського інституту майбутнього Олександр Чебаненко під час круглого столу на тему "Яким бути чи не бути гральному бізнесу в Україні?", організованого Українським інститутом майбутнього.

Крім цього, експерт нагадує, що в світовій практиці поширене територіальне обмеження для гравців азартного ринку, при якому перевагу отримують саме місцеві компанії. У згаданому ж законопроекті ці обмеження повністю відсутні, зазначив він.

"Ми вважаємо, що в даному випадку відкритість занадто велика. Це і дозвіл на ведення грального бізнесу іноземним юридичним особам у той час, як у більшості цивілізованих країн таке право є тільки у резидентів. Також тема офшорів тут актуальна як ніколи", - зазначає Чебаненко.

У відкритості ринку для іноземних гравців Чебаненко вбачає, насамперед, загрозу монополізації українського ринку російськими компаніями.

"Треба сказати, що в законопроекті закладена можливість працювати букмекерам, пов'язаним з країною-агресором, так і з представниками офшорних зон", - підсумовує Чебаненко.

Між тим, за даними опитування, 60% українців висловилися проти легалізації азартних ігор.

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