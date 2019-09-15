У проекті бюджету збільшено видатки на медицину на 9,8 млрд гривень

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Загальні витрати на 2020 рік складають 108 млрд гривень

Загальні витрати на охорону здоров'я, закладені в Державний бюджет на 2020 рік, складають 108 млрд гривень. Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів України.

Повідомляється, що загальні витрати на 9,8 млрд більше, ніж в 2019 році.

зокрема, медичну субвенцію закладено у розмірі 14,6 млрд гривень, на реалізацію програми медичних гарантій для первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, реімбурсації вартості лікарських засобів передбачено 72,1 млрд гривень. На централізоване придбання медикаментів і медичних виробів - 66 млрд гривень, на лікування громадян за кордоном - 0,7 млрд гривень.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів України вніс у Верховну раду проект держбюджету-2020. Таким чином, проект закону від 15.09.2019 "Про державний бюджет України на 2020 рік" винесено на розгляд парламенту.

Додамо, раніше новий міністр охорони здоров'я назвала перші кроки Моз. Так, Міністерство охорони здоров'я України при новому керівнику, в першу чергу, займеться розробкою порядку реагування на інфекційні спалахи.