Проект о списании подержанных вагонов содержит признаки дискриминации, - промышленники

Как сказано в письме, ключевой проблемой проекта остается требование, согласно которому срок службы вагонов продлевается только после проведения капитального ремонта с продлением срока службы (далее КРП), и только на 3 года.

"Кроме довольно сложной процедуры согласования, которая требует привлечения АО "Укрзализныця" и структур, находящихся в Российской Федерации, сам процесс подготовки ТУ является достаточно трудоемким и недостаточно урегулированным в данном проекте, получения документов может достигать двух лет", - отмечают промышленники.

Кроме того, отмечается в письме, такая норма имеет и другие существенные риски. Ведь сами заводы не заинтересованы в продлении сроков эксплуатации подвижного состава - им лучше производить новые вагоны, поэтому может иметь место затягивание процесса по ТУ.

Также отмечается, что на территории Украины курсируют вагоны не только отечественных производителей, но и вагоны других стран, и для получения первичной технической документации придется, например, обращаться к предприятиям из Российской Федерации.

Промышленники напоминают: стоимость ремонтов для полувагонов составляет около 200-300 тыс. грн, поэтому проводить такие ремонты раз в 3 года нецелесообразно: владельцы парка вагонов будут вынуждены тратить на плановые и капитальные ремонты значительные средства, которые невозможно покрыть доходами от вагонов за такой короткий промежуток времени.

"Установление такого короткого промежутка времени между капитальными ремонтами будет иметь целью сделать продление срока вагонов экономически нецелесообразным, лишив собственника вагона возможности получать доходы от эксплуатации технически пригодного вагона. Поэтому целесообразным является увеличение срока до 5 лет и проведение продления срока исключительно через КР", - подчеркивают промышленники.

Кроме того, условие об обязательном продлении срока через КРП имеет дискриминационные признаки: такие ремонты, согласно с проектом, могут выполнять только специализированные предприятия со специальными разрешениями, которые есть лишь у нескольких вагоноремонтных заводов в Украине.

"Несмотря на все сказанное, просим дать поручение Министерству инфраструктуры отправить проект приказа на доработку, а в обновленной редакции предсказать, что продление срока службы грузовых вагонов возможно после КР (капитального ремонта), которое проводит вагоностроительное или вагоноремонтное предприятие, и сроком до 5 лет", - резюмируют промышленники.