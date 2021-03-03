Порядок списания грузовых вагонов требует серьезной доработки, - EBA

Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес ассоциации, опубликованном на сайте организации.

По оценке экспертов, очередная редакция проекта приказа, которым предлагается утвердить порядок установления запрета эксплуатации грузовых вагонов, не существенно отличается от предыдущих документов, обнародованных ранее Мининфраструктуры, и к которым у бизнеса было много замечаний.

В частности, эксперты подчеркнули: в обновленной редакции документа так же предлагается значительно ограничить срок эксплуатации специализированных грузовых вагонов, что вызовет их острый дефицит на рынке перевозок.

"Сроки использования специализированных грузовых вагонов значительно ограничиваются. Это, по подсчетам компаний-членов ассоциации, приведет к значительному сокращению их количества в период до 2028 года, в том числе будет выведено из эксплуатации более 34% окатышевозов (вагоны для транспортировки кусков измельченного рудного концентрата, - ред). Специализированный подвижной состав является остродефицитным. По сути, использование таких вагонов является или безальтернативным, или ограниченно заменяемым", - отмечается в заявлении.

Кроме того, проект порядка устанавливает, что предельный срок службы грузового вагона рассчитывается по результатам контрольных испытаний на каждую модель или тип грузового вагона.

При этом не определяется процедура/порядок/критерии проведения таких испытаний, а также форма, сроки и кто конкретно должен формировать результат испытаний.

Несмотря на это, в EBA подчеркнули: проект приказа необходимо существенно доработать. В частности: