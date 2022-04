Проект "Спасаем жизнь" начинает поставку медикаментов на места

Благодаря благотворительным взносам на счет фонда FUNDACJA RAZEM DAMY RADE - DO IT TOGETHER, который является частью "Спасаем жизни", уже закуплено более 22 тыс. пар стерильных перчаток, 4,5 тыс. - нестерильных, около 13 тыс. катетеров (включая внутривенными), 12,7 тыс. упаковок хирургических нитей. Всего на сумму 137 644 евро.

Оборудование будет поставлено в военный госпиталь Военно-медицинского клинического центра Южного региона (г. Запорожье) и Каменскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

Как отметил руководитель проекта "Спасаем жизнь" Александр Вишняков, поставка медикаментов и материалов будет только расширяться - наименованиями, объемами и географией.

"Мы планируем поставлять лекарства и оборудование в опорные больницы городов-партнеров нашего проекта: Авдеевку, Запорожье, Кривой Рог, Каменское, Покровск. Мы тесно сотрудничаем с городскими военно-гражданскими администрациями и знаем, что необходимо на местах. И сделаем все, чтобы удовлетворить потребности наших врачей и их пациентов. Благодарим всех, кто продолжает помогать, присылать средства для наших благотворительных целей", - подчеркнул он.

Ранее жители Авдеевки, Покровскую там Днепропетровских и Кировоградских общин получили уже свыше 20 тыс. продуктовых наборов от проекта "Спасаем жизни".

Напомним, финансирование проекта "Спасаем жизнь" осуществляют компании "Метинвест" и ДТЭК, входящие в группу SCM, в координации с Фондом Рината Ахметова.