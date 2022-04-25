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Проект "Спасаем жизнь" начинает поставку медикаментов на места

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Понедельник 25 апреля 2022 16:40
Проект "Спасаем жизнь" начинает поставку медикаментов на места Фото: проект "спасаем жизнь" начинает поставку медикаментов на места (flickr)
Автор: Александр Мороз

Проект "Спасаем жизни" открывает новое направление гуманитарной помощи - закупку и поставку лекарств и медицинского оборудования в пострадавшие от войны регионы. Там они будут передаваться как в военные, так и гражданские медучреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу проекта.

Благодаря благотворительным взносам на счет фонда FUNDACJA RAZEM DAMY RADE - DO IT TOGETHER, который является частью "Спасаем жизни", уже закуплено более 22 тыс. пар стерильных перчаток, 4,5 тыс. - нестерильных, около 13 тыс. катетеров (включая внутривенными), 12,7 тыс. упаковок хирургических нитей. Всего на сумму 137 644 евро.

Оборудование будет поставлено в военный госпиталь Военно-медицинского клинического центра Южного региона (г. Запорожье) и Каменскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

Как отметил руководитель проекта "Спасаем жизнь" Александр Вишняков, поставка медикаментов и материалов будет только расширяться - наименованиями, объемами и географией.

"Мы планируем поставлять лекарства и оборудование в опорные больницы городов-партнеров нашего проекта: Авдеевку, Запорожье, Кривой Рог, Каменское, Покровск. Мы тесно сотрудничаем с городскими военно-гражданскими администрациями и знаем, что необходимо на местах. И сделаем все, чтобы удовлетворить потребности наших врачей и их пациентов. Благодарим всех, кто продолжает помогать, присылать средства для наших благотворительных целей", - подчеркнул он.

Ранее жители Авдеевки, Покровскую там Днепропетровских и Кировоградских общин получили уже свыше 20 тыс. продуктовых наборов от проекта "Спасаем жизни".

Напомним, финансирование проекта "Спасаем жизнь" осуществляют компании "Метинвест" и ДТЭК, входящие в группу SCM, в координации с Фондом Рината Ахметова.

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