Проект "Синергія". Що кажуть у РНБО про можливих посередників у переговорах з Росією

Країни, які захочуть стати посередниками між Україною і Росією за столом переговорів, мають бути перш за все відповідальними. Наразі розробляється проект "Синергія", в якому викладено бачення України на перемовний процес з Росією та посередників в ньому.

"Тут мова у відповідальності. Якщо ви берете на себе цю функцію, ви маєте бути відповідальними. І це має бути процес зрозумілий для суспільства. Якщо хтось вважає, що десь підкилимно можна підписати "Мінськ-3", як це робилося з незрозумілими людьми, з незрозумілими повноваженнями, з незрозумілими наслідками на час підписання, але з зрозумілими вже у середньостроковій дії, я думаю, що такого у нас не буде", - пояснив він.

Данілов ще раз підкреслив, що це мають бути відповідальні країни, до яких у України є довіра, бо в такому випадку "є розуміння, що тоді вони несуть спільну відповідальність". За його словами, в апараті РНБО є проект "Синергія".

"Ми його розробили вже десь місяців 7-8, вже минуло, як ми почали розробляти цей проєкт. Він є як проєкт. І ми вважаємо, що це річ, на яку треба звертати увагу. І ми дуже хотіли б, щоб настав час, коли він буде вже набувати нариси такого документа. Ще раз наголошую, що зараз це тільки проект", - розповів секретар РНБО.

Розмірковуючи про синергію в контексті перемовин з Росією, Данілов сказав наступне: "Це синергія країн, які мають спільні інтереси з захисту своїх національних інтересів спільно. Якщо ви знаходите спільні точки дотику там, де ви маєте спільний інтерес, ви будете співпрацювати. Якщо у вас немає спільного інтересу, то це тоді не співпраця".

Для прикладу він пояснив, чому саме розвалюється ОДКБ.

"Москва вважала, що розумніша за розумних. І ось ця проблема Московії, коли вона була пихатою з самого початку. Ось ця імперська пихатість їх найближчим часом і поховає", - констатував він.