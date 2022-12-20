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Проект щодо введення системи автоматизованого контролю за викидами має бути доопрацьований, - експерт

Фото: проект щодо введення системи автоматизованого контролю за викидами має бути доопрацьований (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Проект щодо введення системи автоматизованого контролю за викидами, розроблений Міністерством з захисту довкілля та природних ресурсів, може погіршити ситуацію у промисловості України. Тому відомство має дослухатися до думки громадськості та відправити проект на доопрацювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора Національної асоціації добувної промисловості України Оксану Орінчак.

"Я сподіваюся, що проект не приймуть - тому що зараз не на часі будь-які утискання бізнесу і введення драконівських норм, які ніяк не сприяють веденню бізнесу. Я вважаю, що цей проект можна відтермінувати", - наголосила вона.

Орінчак підкреслила: екологія - дуже важлива тема для України, і до неї обов'язково слід повернутися. Проте тільки після перемоги.

"Зараз не той час, щоб вводити їх у дію. Тож я маю надію, що міністерство дослухається до громадськості, і проект знімуть на доопрацювання", - зауважила вона.

Експерт нагадала: за попередніми оцінками, введення нових норм від Міндовкілля буде коштувати бізнесу 6 млрд грн, і про жодну допомогу держави тут не йдеться.

"На жаль, в Україні така ситуація, що нам важко імплементувати норми ЄС - адже ми маємо зовсім інші прибутки, у тому числі зарплати та пенсії. У ЄС фінансові планки, у тому числі для підприємств, значно вищі, тож Україна має дивитися в першу чергу на фінансові реалії, а не рівнятися до Європи і намагатися якомога більше взяти з бізнесу. Адже підприємства можуть просто зупинитися", - підкреслила Орінчак.

Вона наголосила: сьогодні підприємства України стикнулися з масовою, тотальну втратою ринків збуту.

"Ми стаємо неконкурентоспроможними по багатьом напрямкам - через складну логістику та державний експортний контроль. Це необхідно теж враховувати", - резюмувала Орінчак.

Нагадаємо, раніше президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков також заявив, що впровадження системи автоматизованого контролю за викидами у тому вигляді, в якому пропонує Міндовкілля, не відповідає європейським нормам, яким Україна зобов'язалася дотримуватись.

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