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Проєкт "Серце Азовсталі" Ахметова підписав меморандум з Держприкордонслужбою України

П'ятниця 20 грудня 2024 10:56
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Проєкт "Серце Азовсталі" Ахметова підписав меморандум з Держприкордонслужбою України Фото: проєкт "Серце Азовсталі" Ахметова підписав меморандум з Державною прикордонною службою України (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Проєкт "Серце Азовсталі" Ріната Ахметова підписав меморандум про співпрацю з Державною прикордонною службою України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Меморандум передбачає проведення спільних освітніх, урочистих, культурних, адвокаційних та інших заходів, а також реалізацію проєктів, спрямованих на підтримку прикордонників, які захищали Місто Марії.

Проєкт &quot;Серце Азовсталі&quot; Ахметова підписав меморандум з Держприкордонслужбою України

"Ми дуже вдячні Вам за квартири, якими ви забезпечуєте прикордонників, котрі боронили Маріуполь та внаслідок чого отримали I або II групи інвалідності. Також за реабілітацію та відпочинок наших дітей та родин", – заявив заступник голови Держприкордонслужби генерал-майор Сергій Сердюк.

Також генерал-майор розповів, що наразі Держприкордонслужба активно розвиває напрямок соціального супроводу родини прикордонників, тож їм цікаві успішні програми громадської організації.

Проєкт &quot;Серце Азовсталі&quot; Ахметова підписав меморандум з Держприкордонслужбою України

"В нас є доволі унікальний досвід, який ми із задоволенням передамо, щоб всі прикордонники та захисники України отримали якісну допомогу. Особливо це стосується здоров’я, психологічного і ментального", – зазначила директорка ГО "Серце Азовсталі" Ксенія Сухова.

Об’єднання зусиль допоможе зробити підтримку оборонців Маріуполя, прикордонників та їхніх родин, ще якіснішою та ефективнішою, а успішний досвід важливо масштабувати на всю країну, переконані підписанти.

Проєкт &quot;Серце Азовсталі&quot; Ахметова підписав меморандум з Держприкордонслужбою України

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Азовсталь Рінат Ахметов
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