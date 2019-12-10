ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Проект о реструктуризации "зеленого" тарифа вернет инвестиции в Украину, - NBT

Новости » Энергетика     10.12.2019 - 17:30
Проект о реструктуризации "зеленого" тарифа вернет инвестиции в Украину, - NBT
Фото: Торстен Йенсен (tavrianhorizons.in.ua)

Инвестор прокомментировал законопроект №2543

Сейчас у нас есть хорошая платформа, чтобы развернуться и подтолкнуть возобновляемую энергетику вперед, использовать возможность для привлечения инвестиций в Украину. Об этом входе встречи с автором законопроекта №2543 Людмилой Буймистер (фракция "Слуга народа") в Европейской бизнес ассоциации заявил вице-президент по корпоративным финансам норвежской компании NBT Торстен Йенсен.

По его словам, сегодня большинство проектов в сфере возобновляемой энергетики поставлены на паузу из-за невозможности привлечения финансирования. Такая ситуация сложилась из-за неопределенности будущего отрасли, считает Йенсен.

"Мы поддерживаем этот проект закона. Мы поддерживаем большинство условий этого законопроекта. Я хочу акцентировать внимание, что он является компромиссным. Мы вместе работали над ним. Сейчас у нас есть хорошая платформа, чтобы развернуться и подтолкнуть этот рынок вперед, использовать возможность привлечения инвестиций в Украину", – отметил инвестор.

Он напомнил, что его компания вложила в украинскую экономику 400 млн долларов, а подобные инвесторы в возобновляемую энергетику способны помочь выполнить поставленные цели по привлечению инвестиций в экономику Украины.

Напомним, проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) зарегистрирован в Верховной раде 6 декабря 2019. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Людмилы Буймистер, он является компромиссным, и большинство игроков рынка соглашаются на добровольную реструктуризацию на предложенных в законопроекте условиях.

Как утверждает соавтор законопроекта, народный депутат Леся Василенко, предложенный членами комитета по экономическому развитию законопроект №2543 позволит государству соблюсти обязательств перед инвесторами и в то же время уменьшить нагрузку из-за выплат по "зеленому" тарифу на рынке энергетики.

АСС критикует предложения о приоритете инвесторам, согласным на добровольную реструктуризацию Зеленая энергетика: Зеленский исключил вероятность ретроспективных изменений
Новости Украины возобновляемые источники энергии
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь