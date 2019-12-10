Проект про реструктуризацію "зеленого" тарифу поверне інвестиції в Україну, - NBT

Фото: Торстен Йенсен (tavrianhorizons.in.ua)

Інвестор прокоментував законопроект №2543

Зараз у нас є хороша платформа, щоб розвернутися і підштовхнути відновлювану енергетику вперед, використовувати можливість для залучення інвестицій в Україну. Про це вході зустрічі з автором законопроекту №2543 Людмилою Буймістер (фракція "Слуга народу") в Європейській бізнес асоціації заявив віце-президент з корпоративних фінансів норвезької компанії NBT Торстен Йенсен.

За його словами, сьогодні більшість проектів у сфері відновлюваної енергетики поставлені на паузу через неможливість залучення фінансування. Така ситуація склалася через невизначеність майбутнього галузі, вважає Йенсен.

"Ми підтримуємо цей проект закону. Ми підтримуємо більшість умов цього законопроекту. Я хочу акцентувати увагу, що він є компромісним. Ми разом працювали над ним. Зараз у нас є хороша платформа, щоб розвернутися і підштовхнути цей ринок вперед, використовувати можливість залучення інвестицій в Україну", – зазначив інвестор.

Він нагадав, що його компанія вклала в українську економіку 400 млн доларів, а подібні інвестори у відновлювану енергетику здатні допомогти виконати поставлені цілі щодо залучення інвестицій в економіку України.

Нагадаємо, проект закону "Про внесення змін у деякі закони України щодо поліпшення інвестиційного клімату в сфері відновлюваної енергетики" (№2543) зареєстрований у Верховній раді 6 грудня 2019. За словами одного зі співавторів законопроекту, народного депутата Людмили Буймістер, він є компромісним, і більшість гравців ринку погоджуються на добровільну реструктуризацію на запропонованих у законопроекті умовах.

Як стверджує співавтор законопроекту, народний депутат Леся Василенко, запропонований членами комітету з економічного розвитку законопроект №2543 дозволить державі дотриматися зобов'язань перед інвесторами і в той же час зменшити навантаження виплат за "зеленим" тарифом на ринок енергетики.