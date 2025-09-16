Проєкт Re:start: реабілітаційні VR-простори вже працюють у 5 містах України

В Україні тестують новий спосіб допомогти військовим повернути сили та пришвидшити фізичне відновлення після поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз ініціативи.

Проєкт Re:start запустили БФ "Горно" та Favbet Foundation. Усе побудовано на VR-технологіях та спеціальних іграх, які поєднують фізичні вправи з зануренням у віртуальний світ.

Протягом року в межах проєкту Re:start відкрили п’ять VR-просторів у медичних закладах:

Київській обласній лікарні №2;

столичному 75-му реабілітаційному госпіталі;

Дніпропетровській міській лікарні №4;

Львівському центрі комплексної реабілітації "Галичина";

реабілітаційному госпіталі у Вінницької області.

Усі вони обладнані сучасною технікою. Зони працюють щодня, проводять декілька сесій на день.

Залежно від потреб пацієнтів, це може бути від 3 до 8 сеансів по декілька годин. У деяких локаціях є можливість проводити до 11 ігрових сесій щоденно.

Фото: в рамках проєкту створено ігрові зони (пресслужба)

Усі локації отримали однакове оснащення: PlayStation 5 Slim, VR-окуляри Sony PlayStation VR2, телевізори, HD-камери, Wi-Fi роутери та презентаційні стійки. Також для чотирьох локацій з лікувальними ігровими зонами придбали підписки PlayStation Plus Extra.

Фото: VR-технології та спеціальні ігри поєднують фізичні вправи з зануренням у віртуальний світ (пресслужба)

Уже після перших сеансів відвідувачі VR-просторів помічають зміни. Бійці розповідають, що після гри біль зменшується, зосередитися стає легше, з’являється інтерес до спілкування та життя в цілому. Лікарі помічають, що це мотивує відвідувати реабілітацію частіше.

Проєкт показує, що технології здатні допомагати повертатися до життя після найважчих випробувань. Favbet Foundation підтримав створення Re:start, аби українські військовослужбовці мали більше можливостей для реабілітації та відновлення, у тому числі з використанням новітніх рішень.

Фото: проєкт Re:start допомагає зробити процес реабілітації ефективнішим (пресслужба)

"Найцінніше, що ми можемо дати нашим захисникам після поранень – це можливість швидкої реабілітації та відновлення. Re:start допомагає зробити цей процес ефективним із використанням сучасних технологій, і ми пишаємося, що можемо підтримати таку ініціативу", – коментує перші підсумки проєкту Андрій Матюха, президент Favbet Foundation.