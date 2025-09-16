Проєкт Re:start: реабілітаційні VR-простори вже працюють у 5 містах України
В Україні тестують новий спосіб допомогти військовим повернути сили та пришвидшити фізичне відновлення після поранень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз ініціативи.
Проєкт Re:start запустили БФ "Горно" та Favbet Foundation. Усе побудовано на VR-технологіях та спеціальних іграх, які поєднують фізичні вправи з зануренням у віртуальний світ.
Протягом року в межах проєкту Re:start відкрили п’ять VR-просторів у медичних закладах:
- Київській обласній лікарні №2;
- столичному 75-му реабілітаційному госпіталі;
- Дніпропетровській міській лікарні №4;
- Львівському центрі комплексної реабілітації "Галичина";
- реабілітаційному госпіталі у Вінницької області.
Усі вони обладнані сучасною технікою. Зони працюють щодня, проводять декілька сесій на день.
Залежно від потреб пацієнтів, це може бути від 3 до 8 сеансів по декілька годин. У деяких локаціях є можливість проводити до 11 ігрових сесій щоденно.
Фото: в рамках проєкту створено ігрові зони (пресслужба)
Усі локації отримали однакове оснащення: PlayStation 5 Slim, VR-окуляри Sony PlayStation VR2, телевізори, HD-камери, Wi-Fi роутери та презентаційні стійки. Також для чотирьох локацій з лікувальними ігровими зонами придбали підписки PlayStation Plus Extra.
Фото: VR-технології та спеціальні ігри поєднують фізичні вправи з зануренням у віртуальний світ (пресслужба)
Уже після перших сеансів відвідувачі VR-просторів помічають зміни. Бійці розповідають, що після гри біль зменшується, зосередитися стає легше, з’являється інтерес до спілкування та життя в цілому. Лікарі помічають, що це мотивує відвідувати реабілітацію частіше.
Проєкт показує, що технології здатні допомагати повертатися до життя після найважчих випробувань. Favbet Foundation підтримав створення Re:start, аби українські військовослужбовці мали більше можливостей для реабілітації та відновлення, у тому числі з використанням новітніх рішень.
Фото: проєкт Re:start допомагає зробити процес реабілітації ефективнішим (пресслужба)
"Найцінніше, що ми можемо дати нашим захисникам після поранень – це можливість швидкої реабілітації та відновлення. Re:start допомагає зробити цей процес ефективним із використанням сучасних технологій, і ми пишаємося, що можемо підтримати таку ініціативу", – коментує перші підсумки проєкту Андрій Матюха, президент Favbet Foundation.