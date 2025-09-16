Проект Re:start: реабилитационные VR-пространства уже работают в 5 городах Украины

В Украине тестируется новый способ помочь военным вернуть силы и ускорить физическое восстановление после ранений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз инициативы.

Проект Re:start запустили БФ "Горно" и Favbet Foundation. Все построено на VR-технологиях и специальных играх, сочетающих физические упражнения с погружением в виртуальный мир.

В течение года в рамках проекта Re:start открыли пять VR-пространств в медицинских учреждениях:

Киевской областной больницы №2;

столичном 75-м реабилитационном госпитале;

Днепропетровской городской больнице №4;

Львовском центре комплексной реабилитации "Галичина";

реабилитационном госпитале в Винницкой области.

Все они оборудованы современной техникой. Зоны работают каждый день, проводят несколько сессий в день.

В зависимости от потребностей пациентов, это может быть от 3 до 8 сеансов по несколько часов. В некоторых локациях можно проводить до 11 игровых сессий ежедневно.

Фото: в рамках проекта созданы игровые зоны (пресс-служба)

Все локации получили одинаковое оснащение: PlayStation 5 Slim, очки Sony PlayStation VR2, телевизоры, HD-камеры, Wi-Fi роутеры и презентационные стойки. Также для четырех локаций с лечебными игровыми зонами приобрели подписки PlayStation Plus Extra.

Фото: VR-технологии и специальные игры сочетают физические упражнения с погружением в виртуальный мир (пресс-служба)

Уже после первых сеансов посетители VR-пространств замечают изменения. Бойцы рассказывают, что после игры боль уменьшается, сосредоточиться становится легче, появляется интерес к общению и жизни в целом. Врачи отмечают, что это мотивирует посещать реабилитацию чаще.

Проект показывает, что технологии способны помогать возвращаться к жизни после самых трудных испытаний. Favbet Foundation поддержал создание Re:start, чтобы у украинских военнослужащих было больше возможностей для реабилитации и восстановления, в том числе с использованием новейших решений.

Фото: проект Re:start помогает сделать процесс реабилитации более эффективным (пресс-служба)

"Самое ценное, что мы можем дать нашим защитникам после ранений – это возможность быстрой реабилитации и восстановления. Re:start помогает сделать этот процесс эффективным с использованием современных технологий, и мы гордимся, что можем поддержать такую ​​инициативу", – комментирует первые итоги проекта Андрей Матюха, президент Favbet Foundation.