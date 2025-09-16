ua en ru
Вт, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Проект Re:start: реабилитационные VR-пространства уже работают в 5 городах Украины

Вторник 16 сентября 2025 15:32
UA EN RU
Проект Re:start: реабилитационные VR-пространства уже работают в 5 городах Украины Фото: проект Re:start для реабилитации военных (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В Украине тестируется новый способ помочь военным вернуть силы и ускорить физическое восстановление после ранений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз инициативы.

Проект Re:start запустили БФ "Горно" и Favbet Foundation. Все построено на VR-технологиях и специальных играх, сочетающих физические упражнения с погружением в виртуальный мир.

В течение года в рамках проекта Re:start открыли пять VR-пространств в медицинских учреждениях:

  • Киевской областной больницы №2;
  • столичном 75-м реабилитационном госпитале;
  • Днепропетровской городской больнице №4;
  • Львовском центре комплексной реабилитации "Галичина";
  • реабилитационном госпитале в Винницкой области.

Все они оборудованы современной техникой. Зоны работают каждый день, проводят несколько сессий в день.

В зависимости от потребностей пациентов, это может быть от 3 до 8 сеансов по несколько часов. В некоторых локациях можно проводить до 11 игровых сессий ежедневно.

Проект Re:start: реабилитационные VR-пространства уже работают в 5 городах УкраиныФото: в рамках проекта созданы игровые зоны (пресс-служба)

Все локации получили одинаковое оснащение: PlayStation 5 Slim, очки Sony PlayStation VR2, телевизоры, HD-камеры, Wi-Fi роутеры и презентационные стойки. Также для четырех локаций с лечебными игровыми зонами приобрели подписки PlayStation Plus Extra.

Проект Re:start: реабилитационные VR-пространства уже работают в 5 городах УкраиныФото: VR-технологии и специальные игры сочетают физические упражнения с погружением в виртуальный мир (пресс-служба)

Уже после первых сеансов посетители VR-пространств замечают изменения. Бойцы рассказывают, что после игры боль уменьшается, сосредоточиться становится легче, появляется интерес к общению и жизни в целом. Врачи отмечают, что это мотивирует посещать реабилитацию чаще.

Проект показывает, что технологии способны помогать возвращаться к жизни после самых трудных испытаний. Favbet Foundation поддержал создание Re:start, чтобы у украинских военнослужащих было больше возможностей для реабилитации и восстановления, в том числе с использованием новейших решений.

Фото: проект Re:start помогает сделать процесс реабилитации более эффективным (пресс-служба)

"Самое ценное, что мы можем дать нашим защитникам после ранений – это возможность быстрой реабилитации и восстановления. Re:start помогает сделать этот процесс эффективным с использованием современных технологий, и мы гордимся, что можем поддержать такую ​​инициативу", – комментирует первые итоги проекта Андрей Матюха, президент Favbet Foundation.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ветераны
Новости
Под удар в Киевской области попал "Эпицентр", вспыхнул масштабный пожар
Под удар в Киевской области попал "Эпицентр", вспыхнул масштабный пожар
Аналитика
Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым