Проект Re:start: реабилитационные VR-пространства уже работают в 5 городах Украины
В Украине тестируется новый способ помочь военным вернуть силы и ускорить физическое восстановление после ранений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз инициативы.
Проект Re:start запустили БФ "Горно" и Favbet Foundation. Все построено на VR-технологиях и специальных играх, сочетающих физические упражнения с погружением в виртуальный мир.
В течение года в рамках проекта Re:start открыли пять VR-пространств в медицинских учреждениях:
- Киевской областной больницы №2;
- столичном 75-м реабилитационном госпитале;
- Днепропетровской городской больнице №4;
- Львовском центре комплексной реабилитации "Галичина";
- реабилитационном госпитале в Винницкой области.
Все они оборудованы современной техникой. Зоны работают каждый день, проводят несколько сессий в день.
В зависимости от потребностей пациентов, это может быть от 3 до 8 сеансов по несколько часов. В некоторых локациях можно проводить до 11 игровых сессий ежедневно.
Фото: в рамках проекта созданы игровые зоны (пресс-служба)
Все локации получили одинаковое оснащение: PlayStation 5 Slim, очки Sony PlayStation VR2, телевизоры, HD-камеры, Wi-Fi роутеры и презентационные стойки. Также для четырех локаций с лечебными игровыми зонами приобрели подписки PlayStation Plus Extra.
Фото: VR-технологии и специальные игры сочетают физические упражнения с погружением в виртуальный мир (пресс-служба)
Уже после первых сеансов посетители VR-пространств замечают изменения. Бойцы рассказывают, что после игры боль уменьшается, сосредоточиться становится легче, появляется интерес к общению и жизни в целом. Врачи отмечают, что это мотивирует посещать реабилитацию чаще.
Проект показывает, что технологии способны помогать возвращаться к жизни после самых трудных испытаний. Favbet Foundation поддержал создание Re:start, чтобы у украинских военнослужащих было больше возможностей для реабилитации и восстановления, в том числе с использованием новейших решений.
Фото: проект Re:start помогает сделать процесс реабилитации более эффективным (пресс-служба)
"Самое ценное, что мы можем дать нашим защитникам после ранений – это возможность быстрой реабилитации и восстановления. Re:start помогает сделать этот процесс эффективным с использованием современных технологий, и мы гордимся, что можем поддержать такую инициативу", – комментирует первые итоги проекта Андрей Матюха, президент Favbet Foundation.