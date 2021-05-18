Проект о промвыбросах не отвечает европейским нормам и должен быть доработан, - эколог

По его словам, в законопроекте о выбросах есть два ключевых момента, по которым бизнес-сообщество, общественные организации имеют разногласия с инициаторами документа: это справочники наилучших доступных технологий (НДТМ), а также сроки отступа - менее жесткие нормативы предельно допустимых выбросов, чем те, что определены в НДТМ.

"Когда мы говорим о наилучших доступных технологиях, то нам говорят: нельзя менять справочники наилучших доступных технологий на какие-либо другие, потому что это будет противоречить 75-й директиве. Т.е. тогда директива не будет засчитана как часть соглашения об ассоциации "Украина-ЕС". Но когда мы говорим об отступе, то в 75-й директиве нет никаких ограничений по его срокам. Те, что есть, касаются других вещей, а такого, как имплементировано в данной версии законопроекта, в европейской директиве нет. И в европейских странах этого нет в большинстве", - отметил эколог.

По его мнению, сроки отступа в европейских странах регулируются уполномоченным органом, и Украине не нужно вводить жесткую законодательную норму по этому вопросу.

"Почему нужно в украинский законопроект обязательно вставлять ограничения срока отступа? Ответ очень простой: потому что нет доверия к уполномоченному органу", - отметил Антипов.

Он также отмечает, что если власть учтет это замечание бизнеса, законопроект о выбросах имеет высокие шансы быть принятым, а страна получит современную систему экоконтроля.

"Реформа правильная, нужная и двигаемся мы в правильном направлении… Есть убрать этот момент, т.е. убрать вообще ограничения по отступу, и это снимет массу вопросов и гораздо выше будет поддержка в зале при голосовании", - подытожил Антипов.