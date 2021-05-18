Проект про промвиброси не відповідає європейським нормам і має бути доопрацьований, - еколог

Законопроект про зниження промислових викидів (№4167) не повинен бути жорсткішим, ніж вимагають європейські директиви. Проект необхідно доопрацювати з урахуванням зауважень бізнесу.
Про це заявив гендиректор Центру екології та розвитку нових технологій Владислав Антипов.
За його словами, в законопроекті про викиди є два ключові моменти, за якими бізнес-спільнота, громадські організації мають розбіжності з ініціаторами документа: це довідники найкращих доступних технологій (НДТМ), а також терміни відступу - менш жорсткі нормативи гранично допустимих викидів, ніж ті, що визначені в НДТМ.
"Коли ми говоримо про найкращі доступні технології, то нам кажуть: не можна змінювати довідники найкращих доступних технологій на будь-які інші, тому що це буде суперечити 75-й директиві. Тобто тоді директива не буде зарахована як частина Угоди про асоціацію "Україна-ЄС". Але коли ми говоримо про відступ, то в 75-й директиві немає ніяких обмежень по його терміни. Ті, що є, стосуються інших речей, а такого, як імплементовано в даній версії законопроекту, в європейській директиві немає. І в європейських країнах цього немає в більшості", - зазначив еколог.
На його думку, терміни відступу в європейських країнах регулюються уповноваженим органом, і Україні не потрібно вводити жорстку законодавчу норму з цього питання.
"Чому потрібно в український законопроект обов'язково вставляти обмеження терміну відступу? Відповідь дуже проста: тому що немає довіри до уповноваженого органу", - зазначив Антипов.
Він також зазначає, що якщо влада врахує це зауваження бізнесу, законопроект про викиди має високі шанси бути прийнятим, а країна отримає сучасну систему екоконтролю.
"Реформа правильна, потрібна і рухаємося ми в правильному напрямку... є прибрати цей момент, тобто прибрати взагалі обмеження по відступу, і це зніме масу питань і набагато вище буде підтримка в залі при голосуванні", - підсумував Антипов.
Нагадаємо, раніше директор GMK Center Станіслав Зінченко заявив, що прийняття запропонованого урядом законопроекту про промислові викиди призведе до знищення цілих галузей економіки, на його думку, документ потребує доопрацювання
Своєю чергою генеральний директор УНВА "Укркокс" Анатолій Старовойт вважає, що при розробці нових екологічних норм Мінекології слід шукати прийнятні рішення для промисловості, інакше це може привести до закриття підприємств.