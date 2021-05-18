Проект про промвиброси не відповідає європейським нормам і має бути доопрацьований, - еколог

За його словами, в законопроекті про викиди є два ключові моменти, за якими бізнес-спільнота, громадські організації мають розбіжності з ініціаторами документа: це довідники найкращих доступних технологій (НДТМ), а також терміни відступу - менш жорсткі нормативи гранично допустимих викидів, ніж ті, що визначені в НДТМ.

"Коли ми говоримо про найкращі доступні технології, то нам кажуть: не можна змінювати довідники найкращих доступних технологій на будь-які інші, тому що це буде суперечити 75-й директиві. Тобто тоді директива не буде зарахована як частина Угоди про асоціацію "Україна-ЄС". Але коли ми говоримо про відступ, то в 75-й директиві немає ніяких обмежень по його терміни. Ті, що є, стосуються інших речей, а такого, як імплементовано в даній версії законопроекту, в європейській директиві немає. І в європейських країнах цього немає в більшості", - зазначив еколог.

На його думку, терміни відступу в європейських країнах регулюються уповноваженим органом, і Україні не потрібно вводити жорстку законодавчу норму з цього питання.

"Чому потрібно в український законопроект обов'язково вставляти обмеження терміну відступу? Відповідь дуже проста: тому що немає довіри до уповноваженого органу", - зазначив Антипов.

Він також зазначає, що якщо влада врахує це зауваження бізнесу, законопроект про викиди має високі шанси бути прийнятим, а країна отримає сучасну систему екоконтролю.

"Реформа правильна, потрібна і рухаємося ми в правильному напрямку... є прибрати цей момент, тобто прибрати взагалі обмеження по відступу, і це зніме масу питань і набагато вище буде підтримка в залі при голосуванні", - підсумував Антипов.